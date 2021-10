Oranjewijk dit weekend in het teken van kunst: “Al veel lovende reacties ontvangen”

nieuws

Een kunstwerk van Mirjam Saaltink

Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg staat dit weekend in het teken van kunst. Het gaat om de eerste editie van het Oploop Podium.

“Eigenlijk hadden we dit vorig jaar oktober zullen organiseren”, vertelt Clary Bezemer van de organisatie enthousiast. “Door de coronamaatregelen, waardoor we ons buurthuis moesten sluiten kon dat toen niet doorgaan. Om toch iets te doen is daar toen de raamexpositie door ontstaan. Afgelopen voorjaar konden mensen een route lopen door de wijk langs verschillende kunstwerken die achter de ramen stonden te pronken. Dat was een groot succes. Maar we hebben ook gelijk gezegd, het Oploop Café dat gaan we sowieso ook organiseren. En dat is dus dit weekend.”

Negen kunstenaars

En dat betekent dat twee dagen lang, op zaterdag en zondag, het buurthuis vol staat met kunst van negen verschillende kunstenaars. Onder deze kunstenaars onder andere Kaya Wolff, Tiny Buurke en Mirjam Saaltink. “Vanmiddag was de eerste middag en het liep eigenlijk heel goed. We hebben rond de dertig bezoekers mogen verwelkomen en iedereen was heel enthousiast. Eén iemand die zei, het lijkt hier wel een galerie. Nou, een groter compliment kun je niet krijgen.” Ook zondag is er een uitgebreid programma. “Van 15.00 tot 16.30 uur kunnen mensen rondkijken, vanaf 16.30 uur vindt er een podium plaats waar de negen kunstenaars zich presenteren.”

Presentatie

Volgens Bezemer gaat dat spectaculair worden. “De kunstenaars gaan zich allemaal op hun eigen manier presenteren. De één maakt gebruik van een gedicht, de ander in een interview-vorm, de ander door middel van een gesprek en weer iemand anders gebruikt een PowerPointpresentatie. Het leuke is ook dat ze bij deze presentatie nog een kunstwerk presenteren. Dat gaan we met veel drama doen, dus er is genoeg te zien.” Het geheel wordt aangekleed met livemuziek van Jasmina Milojkovic.

Druk

Of men niet teveel mensen verwacht: “We zijn daar goed op voorbereid. We hebben afgelopen voorjaar gezien hoeveel mensen interesse hadden in de raamexpositie. En we weten dat het morgen mooi weer wordt en dat het zondag is, maar we denken hier goed mee om te kunnen gaan. Mochten er toch teveel mensen binnen zijn, dan zeggen we dat eerlijk aan de bezoekers dat ze dan buiten toch even moeten wachten.”