Optimisme over Eurovoetbal in vernieuwd jasje

Finale tussen Sporting en FC Groningen/Cambuur, foto Andor Heij

Optimisme over het deelnemersveld, optimisme over de begroting en mogelijk wordt het vernieuwde Eurovoetbaltoernooi voor jeugdspelers, zowel jongens als meisjes, ook nog eens gratis.

In 2012 werd Eurovoetbal voor het laatst gehouden. Volgend jaar moet het nieuwe toernooi er staan. Niet tijdens Pinksteren zoals voorheen, maar tijdens het Hemelvaartsweekeinde. De eerste presentatie werd woensdagmiddag gegeven in het clubhuis van Be Quick 1887 op sportpark De Esserberg. Want daar gaat het toernooi zich als vanouds grotendeels afspelen.

Deelnemersveld

Er komen niet alleen twaalf jongensteams, maar ook zes meisjeselftallen en twaalf clubs uit de bijzondere eredivisie, ofwel G-voetbal. Bij de jongens O-18 zijn de volgende clubs vastgelegd: Uiteraard FC Groningen, AZ, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, SC Heerenveen, Anderlecht, Club Brugge, Atletico Madrid en het Japanse Teikyo Nagaoka. Daar komen nog twee clubs bij. Bij de meisjes O-19 komen PSV, Ajax en FC Twente. “De absolute top in Nederland”, aldus oud FC Groningen-directeur en bestuurslid van Eurovoetbal Hans Nijland. Uit Duitsland komt VfL Wolfsburg. Ook voor het meisjestoernooi worden nog twee teams gezocht.

Volgens Nijland komt het zeker goed met de laatste open plekken: “We hebben al wat lijntjes uitgezet en we kregen spontaan een aanmelding van West Ham United bij de meisjes. Maar we willen het sterkste deelnemersveld, zoals met Wolfsburg, want dat is Europese top”. Het bestuur gaat waken over de kwaliteit: “In het verleden kregen we een elftal van Real Madrid. Maar volgens mij was het Real Madrid 13 of zo, want ze verloren steeds met 6 of 7-0”, aldus Nijland. “We willen de toezegging dat de sterkste teams komen”.

Begroting

En dat is belangrijk voor de sponsoring van het toernooi, want de begroting is nog lang niet rond. “De begroting is enkele tonnen”, aldus oud-wethouder Frank de Vries en nu voorzitter van Eurovoetbal. “Ik ga niet precies zeggen hoe hoog die is, maar denk alleen al aan de reizen die de clubs moeten maken en de overnachtingen. Het gaat om vierhonderd hotelovernachtingen. Het is gevaarlijk dat de begroting nog niet rond is, maar ik acht het kansrijk. We hebben een deelnemersveld en dus een bidboek waarin iets staat”.

“We komen met een helder verhaal naar onze commerciële partners”, vulde Nijland aan. “Ik denk dat het goed komt, want de gunfactor voor Eurovoetbal is enorm”. En De Vries doet er nog een schepje bovenop: “We werken zelfs met twee scenario’s, één met entree en één met gratis toegang”.

Praktisch

De aftrap is op Hemelvaartsdag 26 mei op sportpark Corpus den Hoorn met het G-voetbal en de eerste poulewedstrijden voor de jongens. Vrijdag wordt het G-voetbal daar verder afgewerkt. Op sportpark Esserberg worden vrijdag en zaterdag de overige poulewedstrijden, kruisfinales en finales gespeeld. De meisjes spelen de finale op zaterdag om 18.00 uur en de jongen om 19.00 uur. Alle wedstrijden duren twee keer twintig minuten. De oud-scheidsrechters Jacques d’Ancona en Roelof Luinge worden de ambassadeurs van het toernooi.