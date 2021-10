Opnieuw vernielingen bij Quintusschool en VV Glimmen; AED in brand gestoken

nieuws

Foto: Henk Niemeijer voor Glimmen.net

Vandalen hebben het afgelopen weekend opnieuw gemunt op de Quintusschool in Glimmen en op de plaatselijke voetbalclub. Volgens Glimmen.net moest onder meer een buurt-AED het ontgelden.

De AED-kast bij de school werd door de vandalen in brand gestoken. Ook werden met een spuitbus kreten op buitentafels, muren en lantaarnpalen bij de voetbalclub gespoten.

“We krijgen er gewoon buikpijn van als we denken aan het idee dat iemand de AED nodig zou hebben”, zo laat Quintus Kinderopvang weten via Facebook.“ Voel je vrij om in het weekend te chillen met vrienden bij ons op het plein, maar ruim je zooi op! En zorg dat niemand er later vast van heeft als die er gebruik van wilt maken.”

Het is niet de eerste keer dat vandalen het gemunt hebben op de voetbalvereniging en de school. Twee jaar geleden werden doelnetten doorgeknipt en een kantineraam ingegooid. Bewoners klagen daarnaast al langer over jeugdoverlast in het dorp.