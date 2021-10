Opnieuw minder WW-uitkeringen; bouw kampt met tekort aan technische vaklui

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in september verder gedaald. Dat geldt ook voor de bouw. Die beroepsgroep kampt zelfs met toenemende tekorten aan technische vakmensen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

De gemeente Groningen telde eind september 2.631 WW-uitkeringen. Dat zijn er 63 minder dan de maand daarvoor, een afname van 2,3 procent. Vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname van 33,8 procent. Er waren toen bijna 4.000 mensen met een uitkering. Landelijk nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met 25,2 procent af.

De bouw kampt met toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze beroepen alleen maar toe. Bovendien verlaten de komende jaren veel oudere medewerkers de bouw vanwege pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep, aldus het UWV.