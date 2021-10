Opnieuw ingebroken bij Harense kledingzaak: ‘Dit raakt mij heel diep’

In de nacht van maandag op dinsdag is het raak. Alweer raak, beter gezegd. Want een jaar geleden sloegen inbrekers ook al hun slag bij kledingwinkel Boase in Haren.

‘Machteloos,’ zo voelt winkeleigenaar Marjan Nijboer zich als ze dinsdagnacht haar leeggeroofde winkelrekken aantreft. Naar eigen schatting heeft een tweetal dieven voor vijf- tot zesduizend euro aan jassen meegenomen. ‘Heel bijzondere, mooie jassen. De prijzen beginnen bij 800 euro.’

Wakker door alarm

Nijboer heeft haar winkel voorzien van camera’s en een alarminstallatie. Als ze rond 03.15 uur wakker wordt gebeld door de alarmcentrale, ziet ze op de camerabeelden direct dat het mis is. Ze belt 112 en haast zich naar de zaak. ‘Ik hoorde de inbrekers nog net wegrijden in hun auto. Ze hebben zo snel gehandeld, dat ze binnen twee tot drie minuten alweer vertrokken waren.’

Wat het voor Nijboer extra zuur maakt, is dat ze vorig jaar ook al van een serie dure jassen werd beroofd. ‘Ik ben boos, verdrietig en ook wel heel erg teleurgesteld. Ik sta positief in het leven, maar dit raakt mij heel diep.’

De meeste collega’s uit de straat hebben het met Nijboer te doen. ‘Vreselijk. Dit gun je niemand. Het is gewoon niet oké,’ aldus kapper Mierijn Blokzijl. Judith Makken van een interieurwinkel vult aan: ‘Schrikken dat dit in deze straat kan gebeuren. Het komt zo wel dichtbij.’

Niet bang voor herhaling

Echt bang dat er nu ook bij hen wordt ingebroken, zijn de meeste ondernemers niet. ‘Marjan verkoopt jassen van een specifiek en duur merk. Die zijn kennelijk gewild bij criminelen, maar ik verkoop ze niet,’ vertelt een kledingverkoper die liever niet bij naam genoemd wil worden.

Nijboer heeft de camerabeelden van de inbraak ingediend bij de politie en gedeeld op haar eigen sociale media. De politie doet nu onderzoek naar de zaak.