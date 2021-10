Opnieuw commotie over sloop historische interieurs Schilderswijk

nieuws

Er is woensdag opnieuw commotie op social media over de sloop van historische interieurs in de Schilderswijk.

Aanleiding is een tweet met foto’s die Niek Verdonk woensdagmiddag plaatste. Verdonk is voormalig Stadbouwmeester in de gemeente Groningen. Op de foto’s zijn oude paneeldeuren te zien. De deuren uit het jaar 1906 zijn uit een woning gesloopt en liggen zwaar beschadigd in een afvalbak. “Hoe jammer dat nog steeds deze mooie paneeldeuren op de container worden afgevoerd. Waarom gaan de deuren niet naar Monumenten Materiaal?” vraagt Verdonk zich af. De tweet kan op diverse reacties rekenen van mensen die zich verbazen en ergeren.

De sloop van de historische interieurs in de Schilderswijk is een proces dat al geruime tijd aan de gang is. In juni sprak OOG Tv met bewoner Hilbrand Edskes die de sloop van historische interieurs met lede ogen aanziet. “Het is vaak handwerk van meer dan een eeuw oud, en dat verdwijnt zomaar in een container.” De Schilderswijk heeft een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat er aan de voorgevel in principe niets veranderd mag worden. Maar voor binnen in het huis zijn er geen regels.

De bewuste tweet van Niek Verdonk:

Hoe jammer dat nog steeds deze mooie paneeldeuren uit 1906 in de #Schilderswijk op de container worden “afgevoerd”! Waarom niet naar #MonumentenMateriaal”? pic.twitter.com/j71kJVgBbD — Niek Verdonk (@NiekVerdonk) October 27, 2021