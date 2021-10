nieuws

Foto Andor Heij: Dichte mist Zernike.

Het KNMI heeft voor komende nacht en voor vrijdagochtend opnieuw code geel afgegeven wegens dichte mist.

Het zicht is op veel plekken minder dan 200 meter. Daardoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Afstand houden in het verkeer en de snelheid aanpassen is het devies.

De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10.00 uur. Volgens het weerinstituut is de mist dan opgetrokken.