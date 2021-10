Opnieuw bovengemiddelde prijsstijging en daling aanbod op Groningse woningmarkt

nieuws

Bestaande koopwoningen in Groningen waren in het derde kwartaal van 2021 19,6 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd daalde het aantal transactie met 13,9 procent. Dat blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

De prijsstijging in Groningen lag opnieuw boven het landelijke gemiddelde, die in het derde kwartaal uitkwam op 18,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Landelijk wisselden 13,4 minder koopwoningen van eigenaar en daarmee staat Groningen boven het gemiddelde van Nederland (13,9 procent minder transacties).

De daling van het aantal transacties was met 6,9 procent het kleinst in Flevoland en met 20,4 procent het grootst in Overijssel. Flevoland noteerde met 21,9 procent, voor het vierde kwartaal op rij, de hoogste prijsstijging van Nederland. Limburg kende de kleinste prijsstijging in het derde kwartaal van dit jaar (15,3 procent).