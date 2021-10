Opnieuw aardbeving in Groningen; 2.3 op de schaal van Richter

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor de derde keer maandag is er in een deel van de provincie Groningen een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 22.47 uur. Het epicentrum lag, net als in de nacht van zondag op maandag, bij Zeerijp in de gemeente Eemsdelta. Het lijkt te gaan om een ge├»nduceerde beving op een diepte van 3 kilometer. Op social media maken veel mensen melding van de aardbeving. “Zojuist een raar geluid door het huis. Wat gebeurt er? Toch weer een aardbeving?”, schrijft Marijke op Twitter. “En weer een aardbeving in Loppersum en omgeving. Nummer drie deze dag”, meldt Dirk.

De beving bij Zeerijp maandagavond is de derde in 24 uur tijd. Maandagmiddag vond er een beving plaats bij Appingedam. Deze had een kracht van 1.8 op de schaal van Richter. In de nacht van zondag op maandag vond er eveneens een beving plaats bij Zeerijp. Deze had een kracht van 2.5 op de schaal van Richter.

Later meer.

Wat heeft ons mooie hoeske veel klappen te verduren gehad vandaag, en ons gevoel van veiligheid helemaal…#aardbeving #gaswinning #Loppersum #graagNUversterking — Liesbeth (@Liesz) October 4, 2021

Ongelofelijk, zonet aardbeving nr. 3 vandaag in Groningen, alweer in de buurt van Zeerijp / Loppersum. Nu een van 2.3, op 3 km diepte.

Vanmorgen 2.5, vanmiddag 1.8 en vanavond 2.3! Op 1 dag!! Wat is er aan de hand?? Wordt er plotseling meer gas gewonnen?? — Anjo de Haan (@anjodehaan) October 4, 2021

Het is toch echt niet te geloven hier in #Groningen #loppersum De derde!! #aardbeving vandaag ! Ik ben woest maar het helpt niets en niemand!!! #mayday #help https://t.co/tq0vxbhENB — Anneloes (@Anneloesis) October 4, 2021

Alweer 1 die je ook weer goed kon voelen. #aardbeving #nietnormaal — anita stuts (@nachaka) October 4, 2021

Zojuist een raar gegrilde en geluid door het huis, wat gebeurde er ??? Toch weer een aardbeving? — SmedesMarijke (@MarijkeSmedes) October 4, 2021