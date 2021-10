Opnieuw aardbeving bij Zeerijp

nieuws

In Zeerijp heeft woensdagavond opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. Het is de derde aardbeving in twee dagen in het Groningse dorp.

Volgens het KNMI vond de aardbeving om 20.57 uur plaats. De beving had een kracht van 1.3 op de schaal van Richter. Het gaat om een geïnduceerde beving die op een diepte van drie kilometer plaatsvond. Met een geïnduceerde beving wordt bedoeld dat de beving een gevolg is van de gaswinning.

In de nacht van zondag op maandag vond in Zeerijp een beving plaats van 2.5 op de schaal van Richter. Maandagavond volgde een beving die een kracht had van 2.2. Maandagmiddag vond bij Appingedam een beving plaats met een kracht van 1.8.