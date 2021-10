Opleidingsprogramma rond waterstof krijgt drie miljoen van NPG

nieuws

Het Nationaal Programma Groningen draagt drie miljoen euro bij aan het opleidingsprogramma Waterstof Werkt. Binnen dit programma gaan verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven werknemers opleiden, die gaan werken in de waterstofsector.

Adriaan Beenen (regioambassadeur Noord EZK) en Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen overhandigden op vrijdagochtend symbolisch een cheque aan de betrokken partners tijdens het Wind Meets Gas-symposium in de Martinikerk in Groningen.

De projectpartners gaan samen een breed opleidingsprogramma samenstellen op het gebied van waterstof, op initiatief van de New Energy Coalition. In totaal is er zeven miljoen euro beschikbaar voor het onderwijsproject. Het project loopt van 2022 tot 2027.