Openbaar Onderwijs Groningen heeft nieuwe voorzitter en lid in Raad van Toezicht

Ineke Donkervoort - Foto via RIBW Overijssel

Ineke Donkervoort is per 1 oktober de nieuwe voorzitter geworden van de Raad vanYoezicht van Openbaar Onderwijs Groningen. Janneke Hermes is op dezelfde dag toegetreden als nieuw lid binnen de RvT.

Ineke Donkervoort was al langer lid van de toezichtsraad en was vanaf 1 januari van dit jaar al waarnemend voorzitter, na het vertrek van Marco de Jong. Naast het voorzitterschap van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen is Ineke Donkervoort betrokken bij diverse andere maatschappelijke organisaties, onder meer als toezichthouder en adviseur.

Janneke Hermes is, naast haar nieuwe rol bij Openbaar Onderwijs Groningen, Chief Financial Officer en lid van de raad van bestuur van de Gasunie. Binnen de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen maakt Janneke deel uit van de auditcommissie en zal zij zich richten op de domeinen Finance & Control, Vastgoed en Duurzaamheid.