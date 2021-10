Open Hof waarschuwt voor verkopers ansichtkaarten

nieuws

Er zijn weer mensen actief die uit naam van de Open Hof ansichtkaarten aanbieden. De leiding van de Open Hof, een opvang voor dak- en thuislozen aan Spilsluizen, zegt hier niets mee te maken te hebben.

De Open Hof heeft vaker met dit soort praktijken te maken gehad. In de afgelopen jaren waren meermaals kaartverkopers actief in de Stad namens de dagopvang voor dak- en thuislozen, terwijl deze actie niet door de Open Hof is gestart.

“De afgelopen weken krijgen we als Open Hof weer signalen dat mensen namens de Open Hof kaarten verkopen aan de deur”, zo laat Open Hof-directeur Gerhard ter Beek weten. “Dit is geen actie van de Open Hof. Wij zullen nooit op die manier mensen benaderen. We adviseren mensen om melding te maken bij de politie, wanneer ze hiermee geconfronteerd worden.”