Volgende week straffeloos ‘knife droppen’ op vijftien plekken in gemeente

nieuws

Foto: Finn Knife via torange.biz (CC-04)

Van maandag 11 okt t/m zondag 17 oktober kunnen Groningers anoniem en straffeloos messen inleveren bij de politie. In totaal zijn er vijftien plekken in de gemeente waar dat kan.

Op deze plekken kunnen jongeren van 11 tot en met 17 oktober hun messen en andere wapens inleveren:

Politiebureau Groningen Rademarkt JOP Oosterpark Politiebureau Groningen Diamantlaan Wij-team Het Dok Lewenborg Politiebureau Groningen Korreweg Parkeerplaats Fabriekslaan Hoogkerk Politiebureau Groningen Parkallee Groningen Binnenstad Politiebureau Groningen Vondellaan Trefpunt (jeugdsoos) Beijum Winkelcentrum De Wijert Winkelcentrum Vinkhuizen Binnenstadmuseum Regenboogzebra WIJ-Team Haren Vensterschool Selwerd / Paddepoel

Geen anonimiteit bij vuurwapens, munitie en explosieven

Vuurwapens, munitie of explosieven inleveren kan niet anoniem, want dan moet er een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0900-8844. De politie komt dan in burgerkleding bij de inleveraar langs om het wapen op te halen. Je kunt deze wapens dus niet anoniem inleveren. Mensen die dergelijke wapens inleveren wordt niet vervolgd, maar er wordt wel onderzoek gedaan of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. Dat betekent dat deze inleveraars alsnog verdachte kunnen worden.

Duidelijkheid over regels

Volgens demissionair minister Grapperhaus is het belangrijk dat de regels over wapens voor jongeren duidelijk zijn. “Een wapen op zak is verboden. Dat geldt voor alle soorten messen van stiletto’s tot aardappelschilmesjes”, zo stelt Grapperhaus. “Als je niet kan aantonen bij de politie dat je een mes nodig hebt voor je beroep of opleiding, moet je er dus ook niet mee op straat lopen. Als de politie je pakt met een steekwapen krijg je een dikke boete. En je bent helemaal de pineut als je een verkeerd en agressief persoon tegen het lijf loopt.”

Een overzicht van alle inleverpunten in de gemeente is hier te vinden. Hier staan ook de openingstijden van alle inleverpunten aangegeven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)