Op deze afdelingen in het UMCG wordt dinsdag gestaakt

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Aanstaande dinsdag wordt er opnieuw gestaakt door het personeel van de universitaire ziekenhuizen in Nederland. Werknemers leggen dan voor 24 uur hun werk neer, of draaien een zondagsdienst. In het UMCG doen deze 27 teams en afdelingen mee aan de staking.

In het UMCG leggen de afdelingen Genetica, Fysiotherapie, Radiologie, de Post Anesthesia Care Unit, Cardiologie (verpleegafdeling),Nucleaire geneeskunde, Algemene Interne Geneeskunde, Radiotherapie, Longziekten (verpleegafdeling), Pathologie en Medische Biologie, Anesthesiologie (sedatiepraktijk), Polikliniek Oogheelkunde, Hartkatheterisatie, Medische Technologie en de verpleegafdeling van de Intensive Care hun werk neer en schakelen over op een zondagdienst.

Ook op verschillende afdelingen van het laboratoriumcentrum wordt gestaakt, evenals op de afdeling Operatieve Zorg Organisatie en het Operatief Dagbehandelingscentrum.

Spoedeisende zorg gaat door

De vakbond benadrukt dat de spoedeisende werkzaamheden, waarbij moet worden ingegrepen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, wel worden uitgevoerd.

Overzicht stakingsdag

De stakingsdag in het ziekenhuis begint dinsdagnacht en gaat vierentwintig uur lang door. Om 09.00 uur vindt er een openingsspeech plaats bij de hoofdingang, waarna er om 11.50 uur wordt geklapt voor de zorg en een protestmars wordt gehouden bij het Protonencentrum. Gedurende de dag nog diverse activiteiten, zoals rondleidingen en yoga-workshops. De stakingsdag wordt om 16.00 uur afgesloten bij de hoofdingang. De staking gaat door tot middernacht.

Afspraken afgezegd of verplaatst

De staking zorgt ervoor dat sommige geplande behandelingen en afspraken van patiënten worden afgezegd. Het UMCG neemt contact op met patiënten van wie de behandeling of afspraak niet doorgaat, maar het ziekenhuis zegt ernaar te streven zoveel mogelijk afspraken en behandelingen door te laten gaan.

Tweede staking van dit jaar

De staking is de tweede van dit jaar. Op 28 september werd er ook al gestaakt in het UMCG. FNV Zorg en Welzijn, CNV Connectief, LAD en FBZ eisen een loonsverhoging van drie procent voor alle medewerkers, maar de werkgeverskoepel NFU wil daar niet aan. Na de eerste stakingsdag stelden de bonden opnieuw een ultimatum, maar daar gaven de werkgevers geen gehoor aan. Daarom wordt er dinsdag opnieuw gestaakt.