Oorzaak ernstig verkeersongeluk Zonnelaan nog onbekend

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De oorzaak van het ernstige verkeersongeluk dat zaterdagavond rond 23.00 uur plaatsvond op de Zonnelaan is nog onbekend. De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de toedracht.

De politie laat weten dat bij het ongeluk een 26-jarige man uit Groningen ernstig gewond is geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Wilgenlaan. De man, die op een fiets zat, werd geschept door een personenauto die in de richting van het winkelcentrum reed. De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd, de fiets kwam twintig meter verderop terecht. Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarbij kregen zij hulp van een trauma-arts van het Mobiel Medisch Team, het MMT. Na ruim een half uur kon het slachtoffer met spoed worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Direct na het ongeluk startte de politie een onderzoek naar de toedracht. Daarvoor kwam de Forensische Opsporing, de FO, ter plaatse. Zij hebben sporen veiliggesteld en hebben de situatie in kaart gebracht. In de loop van de nacht kon het onderzoek op locatie worden afgerond. De Zonnelaan was tussen de kruising met de Wilgenlaan en winkelcentrum Paddepoel al die tijd afgesloten voor het verkeer.