Ook winkelplein Indische Buurt is nu een ‘blauwe zone’ om parkerende forenzen te weren

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons

Omdat het bij het Winkelplein Indische Buurt, waar parkeren nog gratis was, erg druk was met forenzen, heeft de gemeenteraad deze maand ook betaald parkeren ingevoerd in dit deel van de Stad. De gemeente maakte de invoer van deze ‘blauwe zone’ maandag officieel bekend.

“We willen de winkeliers in dit winkelgebied een gelijk speelveld bieden met andere niet-binnenstedelijke winkelgebieden waar parkeren gratis is”, zo schrijft de gemeente. “Andere oplossingen zijn er niet. Betaald parkeren is geen optie, omdat parkeren in omliggende wijkwinkelcentra nog wel gratis is. Een technische oplossing (de eerste twee uur parkeren gratis aanbieden) is softwarematig niet haalbaar.”

Kortparkeerders mogen nu twee uur gratis parkeren met een parkeerschijf. De gemeente geeft geen ontheffingen uit, waardoor bewoners en ondernemers zelf niet in de parkeerschijfzone kunnen parkeren. “Met een parkeerschijf mogen ook zij 2 uur parkeren. Voor langparkeerders is in omliggende straten en elders in de wijk ruimte”, aldus de gemeente.