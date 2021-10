Ook hondenopvanglocaties in Groningen kunnen vraag bijna niet meer aan: “We zitten helemaal vol”

nieuws

Uitlaatdiensten en hondenopvanglocaties in het land kunnen de vraag nauwelijks meer aan. Ook in de gemeente Groningen speelt dit probleem.

Oorzaak is de coronacrisis. In deze periode werden veel meer huisdieren aangeschaft dan in de periode ervoor. Vooral het thuiswerken en de lockdown droeg er aan bij dat een huisdier in huis werd genomen. De schatting is dat er in het land zo’n 200.000 honden bij kwamen. “Wij zitten op dit moment ook helemaal vol”, vertelt Tineke Huizinga van dierenpension De Fonzyhoeve in Ten Post. “Nu moet ik eerlijk zeggen dat de herfstvakantie van oudsher al een drukke periode is, maar het nieuws zoals dat vandaag gebracht werd, dat herkennen wij zeker.”

De Fonzyhoeve: “Als ik plek had gehad voor veertig honden had ik ook vol gezeten”

Huizinga runt het pension al 25 jaar op de locatie aan de Kollerijweg. “Tijdens de coronacrisis was het hier heel rustig, maar sinds de maatregelen versoepeld zijn zie je dat mensen weer meer weg gaan. En dan worden ze wel geconfronteerd met een huisdier dat thuis zit. Die moet ergens naar toe. En dan komen ze al snel bij ons terecht. Op dit moment heb ik hier twintig honden zitten. Daarmee zitten we ook helemaal vol. En ik durf rustig te zeggen dat als ik plek had gehad voor veertig ik ook helemaal vol had gezeten. De vraag is groter dan het aanbod.”

De klanten komen ook uit een groot gebied. “De honden die hier logeren komen voornamelijk uit Ten Post en Ten Boer, maar ook uit Stad. En de laatste tijd krijg ik ook telefoontjes uit Stadskanaal en uit Delfzijl. Eigenlijk uit de hele provincie. De mensen zoeken, en dan komen ze bij mij terecht. Maar ja, als ik vol zit dan zit ik vol. Ik werk niet met wachtlijsten. Wie het eerste komt, die het eerste maalt.”

Dierenpension Ellerhuizen: “Vandaag was het erg druk met telefoontjes en mailtjes”

Ook bij Dierenpension Ellerhuizen in Bedum is het druk. “We zijn in januari van dit jaar ons bedrijf op deze plek begonnen”, vertelt Arjen van Houten, terwijl op de achtergrond een vrolijk geblaf klinkt. “Je kunt misschien wel zeggen dat we met de neus in de boter zijn gevallen, want het is druk. We hebben hier plaats voor twintig honden, en daarvan zijn er nu vijftien plekken bezet. En de vraag neemt toe. Vandaag was het behoorlijk druk met telefoontjes, mailtjes en berichtjes van mensen die informatie wilden.”

Van Houten wijt de drukte niet alleen aan de herfstvakantie. “Ik verwacht dat het ook na deze week nog wel druk blijft. Waar mijn klanten vandaan komen? Rond de stad, maar ook uit de omgeving van Delfzijl.”

Dierenpension Prins: “Mensen gaan weer op vakantie, gaan dagjes weg”

Ook in Lellens is het druk. Daar runnen Dorien en Kasper Prins Dierenpension Prins. “Wij merken zeker dat het drukker is”, vertelt Prins. “Vooral de toename van nieuwe jonge honden valt op. We zien in deze periode dat mensen weer op vakantie gaan, dagjes weg gaan, of juist weer naar kantoor gaan. Men zoekt dan een plekje voor de hond, want die kan niet alleen thuis blijven. En het is ook fijn dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen voor het dier. In plaats van het alleen thuis te laten kan het bij ons spelen en krijgt het alle liefde en aandacht die het wenst. We zien overigens ook een duidelijke toename van katten.”