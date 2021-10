Ook Groninger Belang eist opheldering van provincie rond nepreviews doorfietsroutes

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Na het CDA eist ook het Groninger Belang opheldering van het provinciebestuur rond nepreviews over doorfietsroutes. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Afgelopen weekend meldde stadsblog Sikkom dat de recensies op de website doorfietsroute.nl niet in de haak zijn. Zo blijken de namen niet te matchen met de personen op de foto’s. Uit verder onderzoek blijkt dat diverse mensen op de foto’s gekoppeld kunnen worden aan een modellenbureau uit Friesland.

Groninger Belang: “Kwalijke zaak”

“Groninger Belang is geen voorstander van het verspreiden van nepinformatie en wil een betrouwbare overheid”, laat fractievoorzitter Bram Schmaal weten. “Zeker gezien de recente ontwikkelingen op landelijk gebied omtrent het verspreiden van nepnieuws en -informatie, vinden wij dit een kwalijke zaak. Wij hebben in de kwestie een aantal schriftelijke vragen voor het college van Gedeputeerde Staten.” Zo wil Groninger Belang weten of de bewuste campagne gelanceerd is met medeweten van Gedeputeerde Staten. Ook wil de partij weten hoe het zit met de betrouwbaarheid, en of het niet beter is om de campagne stop te zetten.

Doorfietsroute

Op de website doorfietsroute.nl worden de ontwikkeling rond de doorfietsroutes bijgehouden. De afgelopen jaren is er door verschillende lokale en regionale overheden geïnvesteerd in fietspaden die extra aantrekkelijk zijn. Zo krijgen fietsers op deze paden vaak voorrang en zijn er bijna geen verkeerslichten. Doorfietsroutes vind je op dit moment al richting Zuidhorn, Ten Boer en Bedum. Daarnaast zijn er verschillende routes in ontwikkeling. Doel is dat met de routes mensen er voor gaan kiezen om de auto te laten staan en om op de fiets naar hun werk of school te gaan.