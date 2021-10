OOG TV op zoek naar de verhalen achter het poststuk (2)

Afgezien van de recente coronapiek, communiceert de mens steeds minder vaak via de posterijen. In de miniserie Brams Brievenbus onderzoekt OOG TV wie er vandaag de dag nog wel naar de brievenbus komt. En vooral: waarvoor?

Vorige week startte het onderzoek in Ten Post. Vandaag hervatten we in hartje Haren, aan de Kroonkampweg. De brievenbus staat centraal in het dorp, in een grasveldje, direct naast de gele kruidenier.

Om half negen ’s ochtends arriveert de verslaggever van OOG TV. Op deze centrale plek verwacht hij een redelijke aanloop. Maar het eerste uur is hij vooral druk met het beantwoorden van de vraag wat hij ‘allemaal’ aan het doen is, met al die apparatuur en dat felgekleurde brievenbusje om zijn nek. De eigenlijke brievenbus blijft onaangeraakt.

Na de ochtendpauze wordt het drukker. We spreken Jeanette Vos, die wat slaaptips heeft uitgeschreven voor haar 97-jarige ‘tante Gien’. Tineke van Stempvoort heeft een brief voor Abdul Fatah al-Sisi, de president van Egypte. En Adri Hofman stuurt noodgedwongen een kaart. Een persoonlijk verjaarsbezoek bij haar Zwolse nicht zit er niet meer in, sinds de politie haar onlangs van de weg haalde.

Wie durft zijn poststuk in Brams Brievenbus te steken? Bekijk het in de tweede aflevering van Brams Brievenbus, die deze week de provinciale grenzen overstijgt.