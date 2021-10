Onzeker of extra raadsvergadering Vindicat doorgaat: “Een week later op de agenda”

nieuws

Foto: Erick Bakker

De extra gemeenteraadsvergadering die komende woensdag gehouden zou worden vanwege het Vindicat-incident gaat waarschijnlijk niet door. Verschillende partijen laten maandagavond weten dat ze er voor kiezen om het een week later op de agenda te zetten.

Het idee om een extra raadsvergadering te houden werd afgelopen weekend geïnitieerd door de SP, die al snel de steun kreeg van de Stadspartij, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren. Later sloten ook andere partijen zich aan. “Het lijkt er nu op dat het een interpellatiedebat gaat worden dat een week later plaatsvindt”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Door het feitenrelaas van de burgemeester is de hitte wat verdwenen, is het wat bekoeld. Dus op dit moment neigt het dat we het gaan bespreken tijdens een interpellatiedebat. Maar ik weet niet precies hoe het er nu voor staat, want door de storing bij WhatsApp verloopt de communicatie met andere partijen wat stroef.”

Brief van burgemeester Schuiling

Bij het feitenrelaas doelt Sijbolts op de brief die burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen maandagmiddag naar de gemeenteraad stuurde. In de brief legt Schuiling uit wat er precies op Kardinge gebeurd is en wat een gesprek met Vindicat, vervoerder Qbuzz, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen heeft opgeleverd. Schuiling liet in de brief weten dat hij een streep had gezet door een zeilevenement en aansluitend een groot feest dat komende vrijdag op Kaap Hoorn plaats zou vinden. Vindicat maakte later bekend dat ze voor de komende periode alle evenementen afgelasten.

Debat

Dat het debat over Vindicat waarschijnlijk een week later, tijdens een interpellatiedebat, plaats gaat vinden laat ook fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid weten. Hij zegt dat er nog een debat plaats gaat vinden. “Ik denk dat het heel goed is dat we het gesprek, dat we in de komende tijd deze discussie, als gemeenteraad aan gaan. Wij steunen dat ook”, zegt Bushoff. “Als fractie willen we de brief van de burgemeester nog even goed bestuderen, en aan de hand van het feitenrelaas willen we bekijken hoe we het debat in gaan.”

De SP wil dat de extra raadsvergadering woensdag wel doorgaat. Zij worden op dit moment gesteund door de Partij voor de Dieren. De positie van andere partijen is op dit moment nog onbekend.