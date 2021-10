Onstuimige donderdag met harde wind en veel regen, in het weekend droog en zon

nieuws

Na een aantal onstuimige dagen belooft het aanstaande weekend beter weer te gaan brengen. Wel blijven de temperaturen de komende dagen aan de frisse kant.

De nacht van woensdag op donderdag verloopt bewolkt en er kunnen buien vallen. Donderdag overdag komen er verspreid over de dag buien voor waarbij er flink wat neerslag kan vallen. De wind waait in de nacht uit zuidelijke richting, en draait in de ochtend naar een westelijke tot noordwestelijke richting en is krachtig, windkracht 5 of 6. Vanwege de harde wind heeft het KNMI code geel afgegeven. De maximumtemperatuur ligt donderdag rond de 10 of 11 graden.

Ook op vrijdag nog een harde wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Verspreid over de dag kunnen er buien vallen. De maximumtemperatuur ligt rond de 10 of 11 graden. Het weekend gaat droog verlopen. Op zaterdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en wordt het 11 of 12 graden. Op zondag is er meer zon en wordt het 12 graden. Na het weekend lijken de neerslagkansen weer toe te nemen, maar blijft er ook ruimte voor de zon.