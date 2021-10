Onstuimige dagen voor de boeg met veel wind en regen, in het weekend droog

nieuws

Er staan een aantal onstuimige dagen voor de deur waarbij er vooral op donderdag flink wat regen kan gaan vallen. Het aanstaande weekend gaat droog verlopen.

Woensdag start de dag wisselend bewolkt. In eerste instantie is het ook droog. In de tweede helft van de ochtend gaan er van het westen uit buien overtrekken. In de middag worden deze buien wat intensiever en is ook een klap onweer niet uitgesloten. Bij een krachtige wind, windkracht 5 of 6, uit zuidwestelijke richting wordt het 16 of 17 graden. In de avond wordt het droger.

Ook donderdag verloopt onstuimig. Het blijft hard waaien waarbij de wind gedurende de dag van zuid naar noordwestelijke richting draait. Met 10 of 11 graden als maximumtemperatuur is het flink fris. De hele dag zijn er buien mogelijk waarbij er soms flink wat neerslag kan vallen. Op vrijdag neemt de wind in kracht af, vallen er verspreid over de dag buien en wordt het 11 graden. Het weekend verloopt droog, waarbij ook de zon zich zo nu en dan kan laten zien. Met 12 graden als maximumtemperatuur blijft het ook dan fris.