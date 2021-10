Onduidelijkheid over doorgaan Sahara Solar Challenge Morocco

nieuws

Foto: Top Dutch Solar Racing

Het is onduidelijk of de Sahara Solar Challenge Morocco door kan gaan. Het alternatieve WK voor zonnewagens, waar een team uit Groningen aan deel neemt, begint aanstaande maandag.

Behalve een team van 21 studenten uit Groningen nemen er ook teams uit Delft en Enschede aan het WK deel. De teams verblijven op dit moment in Agadir, waar komende maandag de start plaats zal vinden. Of dat doorgaat is onzeker omdat Marokko in de nacht van woensdag op donderdag alle commerciële vluchten van en naar Nederland schrapt. De Marokkaanse regering heeft hiertoe besloten omdat het vindt dat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel oploopt. Behalve voor Nederland geldt het vliegverbod ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook uit deze landen doen teams mee aan de wedstrijd.

Twente

Het Groningse team was woensdag telefonisch niet bereikbaar. Het team uit Twente laat weten in spanning te zitten. Ze willen graag mee doen, maar ze vinden het ook belangrijk dat ze na afloop weer naar huis kunnen. Een woordvoerder laat weten dat de Nederlandse ambassade druk aan het werk is. Zij zoeken uit of het team kan blijven, of dat het de komende dagen met een mogelijke vlucht toch terug gaat.

Delft

Ook teleurstelling bij het team van Delft. Zij laten weten te balen van de maatregel, maar willen vooralsnog wel in Marokko blijven. Wel kampen zij met een ander probleem. Hun teamcoach verblijft nu nog in Nederland, en hem hebben ze er toch graag bij. De organisatie van het evenement, Classic Events, laat weten dat de race wat hen betreft door kan gaan

Sahara

De race met de zonnewagens begint aanstaande maandag en duurt tot volgende week vrijdag. De wagens leggen een route af die onder andere door de Sahara voert. De wedstrijd in Marokko is een alternatief voor de World Solar Challenge die in Australië zou worden gehouden, maar door corona werd geschrapt. Het Groningse team liet eerder al weten dat zij zich anderhalf jaar hebben voorbereid op de wedstrijd.