Onderzoekgroep ‘reflexief toezicht’ met RUG-hoogleraar krijgt ruim miljoen euro

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Nationale Wetenschapsagenda heeft 1,2 miljoen euro subsidie toegekend aan een onderzoeksgroep, waar onder meer RUG-hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh deel van uit maakt.

Het geld is bedoel voor het project Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable, wat onder leiding staat van hoogleraar Anne Margriet Pot van de Erasmus Universiteit. De bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de ervaringen van laagopgeleide werkzoekenden.

Burgers hebben steeds meer zeggenschap in de samenleving en kwaliteit van de dienstverlening die zij ontvangen. Dienstverleners en toezichthouders moeten volgens de onderzoekers meer luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld. Het project ontwikkelt daarom een nieuwe vorm van toezicht om persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening te bevorderen op basis van gebruikerservaringen.