Ondernemers sluiten kledingwinkel en gaan friet verkopen in Cambodja

Je zou het maar doen, na 20 jaar je kledingzaak achter je laten en verhuizen naar Cambodja. Egon en Imma Russo van de gelijknamige kledingzaak in Haren doen het. Het afgelopen jaar zijn zij bezig geweest met een project om daar aardappelen te telen en frietwinkels te openen.

Egon en Imma Russo hebben 20 jaar geleden de kledingzaak Russo opgericht in Haren. Hier verkopen ze herenmode die in de Napolitaanse ateliers worden gemaakt. De pakken worden op maat gemaakt en er is een ruime keuze uit stoffen. Na 20 jaar heeft Russo een grote en vaste klantenkring voor wie zij met plezier kleding laten maken. Toch vond het stel dat het tijd was voor iets nieuws.

Nadat zij in 2019 op vakantie in Cambodja waren geweest, waren zij op slag verliefd. “Vooral de mensen zijn zo leuk, ik voelde mij daar direct thuis,” aldus Imma. Het idee om friet te verkopen ontstond door de coronacrisis. Het stel zag dat tijdens corona de bedrijven die met voedsel werkten steeds bezig bleven. Ook hebben de Russo’s een liefde voor friet. Zo ontstond het businessplan.

Het voorwerk was al gedaan, want in 2016 en 2017 hebben Friese teeltbedrijven trials uitgevoerd. Daaruit bleek dat aardappels heel goed geteeld kunnen worden in Cambodja. De komende maanden gaan Egon en Imma kijken hoe Cambodja bevalt. Ze gaan met de boeren en locals in gesprek en gaan na zo’n zes maanden besluiten of dit echt is wat zij willen.

De porties friet gaan wel wat anders zijn dan die in Nederland worden verkocht. Ze worden namelijk als gerechtjes verkocht, met verschillende Aziatische toppings.

Eigenlijk zouden ze deze maand al vertrekken naar Cambodja, maar door de coronamaatregelen is het nog onduidelijk wanneer ze het project gaan starten. Toch laten zij Nederland niet helemaal achter. De vaste klantenkring van Russo baalt ervan dat hun vaste kledingzaak dicht gaat. Daarom hebben de Russo’s besloten om eens per jaar terug te komen, om de vaste klanten te helpen aan een pak.

Het is een spannend avontuur, maar Egon en Imma hebben er vooral heel veel zin in. “Het is een uitdaging maar het geeft ook veel vrijheid. In een winkel moet je altijd aanwezig zijn en nu we de winkel sluiten en alles kunnen doen, voelt dat erg bevrijdend,” aldus Egon.