Ondernemers inspireren elkaar op horecabeurs

‘Elkaar inspireren’. Dat was het motto van de Horeca Xperience die maandag en dinsdag in de Martinikerk werd gehouden.

Na 8 edities en een jaartje overslaan door COVID-19 heeft de organisatie het event omgedoopt tot ‘Horeca Xperience’ en uitgebreid met een extra dag. Op maandag 25 oktober en dinsdag 26 oktober 2021 kunnen branchegenoten elkaar eindelijk weer fysiek ontmoeten in de Martinikerk Groningen na een turbulente tijd voor de horeca- en eventbranche.

Proeven, vragen stellen, inspiratie op doen, er was van alles te beleven voor de bezoeker. Daarnaast zullen de traditionele vakwedstrijden zoals de kookwedstrijd Klaar Af Kook en de Tapwedstrijden niet ontbreken en zullen er een hoop nieuwe bedrijven aanwezig zijn. “Het was lange tijd spannend of ons event wel door kon gaan en we hebben heel véél in zéér korte tijd moeten voorbereiden. Gelukkig zijn de standhouders enorm enthousiast. We zijn dan ook het enige grote horeca event van het Noorden voor dit jaar en zien het als de uitgelezen kans om de horecabranche voor het eerst in lange tijd weer samen te brengen.’’ Aldus organisator Horeca Xperience Joris van Berkel.