OMT: “Prognose verloop besmettingen ongunstiger, voorlopig geen versoepelingen”

Foto: Publiek Domein

De herfst- en winterprognose voor het verloop van het aantal besmettingen met het coronavirus zijn ongunstiger dan eerder verwacht. Dat meldt het OMT, dat adviseert om voorlopig geen verdere versoepelingen door te voeren.

De prognose wordt berekend aan de hand van het verloop van de epidemie en het aantal meldingen. Ook het reproductiegetal, de modellen over de verwachting van de ziekenhuis- en intensivecareopnamen en de onzekerheidsmarges worden meegenomen. Als er niet verder wordt versoepeld, en het aantal contacten blijft hetzelfde, komen er mogelijk tot vierhonderd mensen op de intensive care terecht. Op dit moment liggen er 138 mensen op de IC.

Aan de hand van deze prognose adviseert men om niet verder te versoepelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitbreiden van de maximaal 75 procent bezetting tijdens evenementen, ruimere horecatijden, het afschaffen van mondkapjes in het openbaar vervoer en het afschalen van het coronatoegangsbewijs. Volgens het OMT moeten deze maatregelen blijven bestaan. Begin november beslist het kabinet of er wel of niet verder wordt versoepeld. Volgens het OMT zijn de onzekerheden op dit moment te groot. „Naarmate we een aantal weken verder zijn, wordt de prognose nauwkeuriger, en de risico’s van eventuele versoepelingen beter omschreven.”