Omstanders, professionals en slachtoffers praten over seksueel misbruik in Forum Groningen

Afbeelding uit de film 'Buiten is het Feest'

Aanstaande maandag wordt, vanuit het Programma Geweld, een bijeenkomst georganiseerd in het Forum Groningen. In dat gesprek willen de organisatoren erachter komen waarom mensen vaak aarzelen om in actie te komen rond seksueel misbruik.

Stichting Impact Makers organiseert de avond samen met Programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Aanleiding is de film Buiten is het feest, gebaseerd op ervaringen van Karin Bloemen, die als kind seksueel is misbruikt.

Aan de hand van fragmenten uit de film gaan bezoekers in gesprek, onder leiding van moderators Frenk van der Linden en Marlies Leupen. Sprekers in Groningen zijn: Aafke Scharloo (klinisch psycholoog), Kim van Laar (ervaringsdeskundige en directeur Team-KIM) en Jeroen Hindriks (seksuoloog en mede-oprichter Fabriek 69).

Het gesprek in het Forum begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden kan via deze link. Omstanders, professionals, ouders en slachtoffers kunnen gratis langskomen om hun verhaal te doen. De input van de zaal wordt gebundeld en gepresenteerd op het slotevent, wat op donderdag 18 november plaatsvind in de Posthoornkerk Amsterdam.