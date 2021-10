Ombudsman: ‘Geef gevolgen gaswinning kenmerk van crisis’

nieuws

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen - Foto: Freek van den Berg

Niet alleen de huizen van bewoners in de aardbevingsgebieden zijn beschadigd. Ook hun vertrouwen in de overheid heeft een flinke deuk opgelopen, zo stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. “Het is de hoogste tijd om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners het kenmerk van een crisis te geven. En daarnaar te handelen.”

“Helaas moeten we concluderen dat het nog steeds niet goed gaat”, zo stelt Van Zutphen, die terugblikt op een onderzoek van vier jaar geleden. “De bewoners in de aardbevingsgebieden hebben ten onrechte de regie in de schoenen geschoven gekregen. Ze moeten het zelf maar uitzoeken met alle loketten en regelingen. Maar tegelijkertijd lijkt de overheid weinig inbreng te verdragen van bewoners.”

De ombudsman gaat de komende tijd in gesprek met medewerkers van betrokken organisaties, aan de hand van een reconstructie van de schade-afhandeling van de afgelopen jaren. De ombudsman wil van hen weten waarom het ze niet lukt om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners snel, transparant en ruimhartig op te lossen. Ook wil Van Zutphen weten wat deze organisaties concreet kunnen doen om het vertrouwen van Groningers in de overheid te herstellen.