OM eist cel- en werkstraf tegen masseur Groninger Boys voor ontucht met leden

nieuws

Foto: anna3416 via Pixabay

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een 61-jarige man een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van honderd uur opgelegd. De man wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met twee leden van de vereniging, een moeder en dochter, zo meldt DvhN donderdagmiddag.

Daarnaast eist het OM ook een voorwaardelijke celstraf van nog eens drie maanden tegen de man. Ook mag de man, als het aan het OM ligt, drie jaar lang niet werken als masseur.

De ontuchtige handelingen zouden in 2018 hebben plaatsgevonden tijdens zogenaamde ‘lympydrainage’-massages op de sportclub. De man zou de twee vrouwelijke leden hebben ‘gemasseerd’ in de schaamstreek, terwijl dat nergens voor nodig was. Maar de masseur ontkend de ontucht in alle toonaarden. De man stelde wel spijt te hebben, als de aangeefster de behandeling ‘anders hebben ervaren dan de bedoeling was.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.