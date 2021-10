Olympisch kampioene Peruth Chemutai toch niet naar 4 Mijl

nieuws

Peruth Chemutai, de Olympisch kampioene op de 3000 meter steeple chase, heeft zich wegens omstandigheden afgemeld voor de 4 Mijl van Groningen, die zondag wordt gelopen.

De grote favoriet is nu de 25-jarige Keniaanse Eva Cherono. Zij won de 4 Mijl al tweemaal, in 2018 en 2019. Bij de heren staan onder meer de Belgen Robin Hendrix en Dieter Kersten aan de start. Zij deden in augustus nog mee aan de Olympische Spelen. Nederlandse kanshebbers zijn Richard Douma, Yorben Ruiter en Tom Hendrikse en de Groninger Niek Blikslager.

De wedstrijdlopers starten om 13.00 uur, aan de Kerklaan in Haren. Zij worden gevolgd door duizenden recreanten. De start is aan de Kerklaan in Haren en de finish is op de Vismarkt. Het goede doel van de 4 Mijl is dit jaar de stichting Quiet Groningen, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties.