OldStars Sportweek officieel afgesloten op sportcomplex Corpus den Hoorn

Foto via Huis voor de Sport Groningen

De eerste editie van de OldStars Sportweek Groningen wordt vrijdagmiddag officieel afgesloten, tijdens de OldStars Beweegdag op sportcomplex Corpus den Hoorn.

Tijdens de OldStars Beweegdag kunnen 55-plussers kennis te maken met diverse OldStars sporten. Daarnaast is er een Vitaliteitsplein, met diverse informatiekraampjes, sport- en spelmogelijkheden en de gezonde huiskamer.

De Beweegdag, die samen valt met de Nationale Ouderendag, is de afsluiting van de Oldstars Sportweek. Bij verschillende sportverenigingen in Groningen konden ouderen de afgelopen week kennismaken met diverse aangepaste OldStars-spelvormen. De afgelopen week werden er clinics aangeboden in ‘walking’-vorm, onder meer in basketbal, korfbal, volleybal, hockey, tennis, badminton, voetbal en tafeltennis. Volgende week staat er nog een clinic ‘Walking Rugby’ op het programma.

Eerder deze week bezocht OOG-TV al een handbalclinic voor 55-plussers.

Tijdens de afsluitende activiteiten op Sportpark Corpus den Hoorn is er de hele dag EHBO aanwezig en er wordt rekening gehouden met de actuele coronamaatregelen.