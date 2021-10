Oktoberfeest op Grote Markt: ‘Het had alles wat een goed feestje nodig heeft’

Liters bier, schlagers, mensen in lederhosen, dirndls, braadworsten, hossen en gezelligheid. Zo’n vijfduizend Groningers wilden zich afgelopen vrijdag en zaterdag even Beijers voelen en vierden het ‘Oktoberfest’, in een grote tent op de Grote Markt.

Na een afgelaste editie van 2020 (door het coronavirus) werd het evenement afgelopen weekend voor het eerst gehouden en bleek volgens de organisatie een groot succes: “Helaas kon de eerste editie vorig jaar niet doorgaan, maar we hebben ontzettend veel positieve reacties gehad op het evenement van dit jaar”, zo laat de organisatie weten.

De Oktoberfesten zijn een overwaaisel uit met name Zuid-Duitsland. Met name in de omgeving van München wordt dit feest uitgebreid gevierd, evenementen waar normaliter ook veel Nederlanders naar toe trekken.