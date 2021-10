Afscheidsmoment voor Donar-clubicoon Dourisseau na thuiswedstrijd tegen Den Bosch

sport

Volgende week zaterdag (23 oktober), direct na afloop van de thuiswedstrijd tegen Heroes Den Bosch, is er een speciaal afscheidsmoment voor Donar-clubicoon Jason Dourisseau. Voor een vol MartiniPlaza wordt dan stilgestaan bij het einde van de actieve basketbal-loopbaan van de 37-jarige Amerikaanse Nederlander.

De club vond de wedstrijd tegen Den Bosch, na een lange periode van coronabeperkingen, een zeer geschikt moment om stil te staan bij de rijke carrière van Dourisseau.

In het bijzijn van familie en (basketbal)vrienden wordt Jason uitgenodigd op het veld. Samen kijken zij en drieduizend fans dan terug op zijn loopbaan.

Clubicoon

Dourisseau speelde tussen 2009 en 2020 voor Donar en won maar liefst elf hoofdprijzen. In 514 wedstrijden kwam hij in totaal 13.746 minuten in actie voor Donar. Hij zette 5442 punten, 2459 rebounds, 1001 assists en 751 steals in de boeken.

Na zijn tijdelijke vertrek in 2014 werd een tribune in MartiniPlaza naar ‘JD’ vernoemd. Ook staat zijn beeltenis groot op de gevel van het Huis van Donar. In 2020 startte er een supporters-podcast, met de naam Dourisseau Radio.