Noordzijde Julianaplein vanaf vrijdagavond definitief dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Aanstaande vrijdagavond 22.00 uur worden de verbindingen aan de noordzijde van het Julianaplein definitief afgesloten, waardoor verkeer vanuit het centrum niet meer via het Emmaviaduct naar het Julianaplein kan rijden. Ook kan verkeer vanuit de richting Hoogezand niet meer via het Julianaplein naar het centrum.

Aanpak Ring-Zuid ziet zich genoodzaakt de noordzijde van het Julianaplein af te sluiten, omdat op deze manier ruimte gemaakt kan worden voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein. Na de afsluiting worden onder andere lichtmasten en geluidsschermen verwijderd.

Verkeer vanuit het centrum, rijdend in de richting Drachten/Hoogkerk, moet vanaf vrijdagavond omrijden via de westelijke ringweg of via de oprit vanaf de Hereweg. Verkeer richting Hoogezand heeft de Europaweg als alternatief. Automobilisten uit de richting Hoogezand, die naar het centrum willen, zullen vanaf vrijdagavond worden omgeleid via de Europaweg of via Helpman.

Om de ombouw van het kruispunt mogelijk te maken, is het gehele Emmaviaduct, de Brailleweg en de oprit vanaf de Brailleweg naar de A28 richting Assen afgesloten in de nacht van vrijdag op zaterdag (van 22.00 uur tot 06.00 uur).