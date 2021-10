Noordzijde Julianaplein vanaf volgende week vrijdag definitief dicht

De verbindingen aan de noordzijde van het Julianaplein worden vanaf vrijdag 15 oktober om 22.00 uur definitief afgesloten. Dat maakte Groningen Bereikbaar dinsdagmiddag bekend.

Verkeer vanuit het centrum kan vanaf dezevrijdagavond niet meer via het Emmaviaduct naar het Julianaplein rijden. Ook kunnen auto’s vanuit de richting Hoogezand niet meer via het Julianaplein naar het centrum. De noordzijde van het Julianaplein moet worden afgesloten om ruimte te maken voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein. Dat gaat gebeuren tussen nu en februari 2022.

Verkeer richting Drachten/Hoogkerk kan vanaf vrijdag via de westelijke ringweg of via de oprit vanaf de Hereweg rijden. Verkeer richting Hoogezand heeft de Europaweg als alternatief. Het verkeer vanuit de richting Hoogezand kan tot 15 oktober nog rechts afslaan op het Julianaplein richting het centrum van Groningen. Vanaf dan wordt die verbinding definitief afgesloten. Verkeer wat naar het centrum wil, kan dan via de Europaweg of via de afrit naar Helpman rijden.

Verkeer vanuit het centrum richting Assen kan nog gewoon via de Brailleweg naar de A28 rijden.