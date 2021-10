Noorderpoort-docente Colien Langerwerf is de duurzaamste mbo-docent van het jaar

nieuws

Foto via duurzamedocent.nl

Colien Langerwerf (docent bij Noorderpoort Kunst & Multimedia) is uitgeroepen tot ‘Duurzame docent mbo’ van dit jaar.

Volgens Noorderpoort koos de jury voor de prijs unaniem voor Langerwerf: “Het is supercreatief hoe Colien visueel zichtbaar maakt wat duurzaamheid is. Haar inzet is enorm, overtuigend, sprankelend en origineel. Dat móét effect hebben op de mensen om haar heen.”

Met de uitverkiezing van Langerwerf blijft de titel in Groningen, want vorig jaar viel deze mooie eer ten deel aan Marjan Nijenbanning, docent van Terra MBO. Volgens Langerwerf kwam de prijs als een ‘geweldige verrassing’: “We waren net aan het repeteren voor ons volgende project. In kostuums gemaakt van afgedankt wit textiel nam ik als een soort Voddenbruid samen met studenten deze geweldige prijs in ontvangst. Echt geweldig. Hartstikke trots ben ik.”