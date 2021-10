Noordelijk Bach Consort viert 25-jarig jubileum met twee concerten

nieuws

Foto: Jan Kees Schelvis

Het Noordelijk Bach Consort is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op het 25-jarig jubileumprogramma. Volgende maand worden twee concerten gegeven.

Op zondagmiddag 7 november vindt een concert plaats in de Lutherse Kerk in Stad. Een dag eerder, op 6 november, treedt men aan in de Koepelkerk in Sappemeer. Momenteel wordt er nog druk gerepeteerd voor het feestelijke programma. Het Noordelijk Bach Consort laat weten dat het concert zal beginnen met een werk voor orkest, samen met barokvioliste en orkestcoach Lidewij van der Voort, waarbij de uit zeven korte delen bestaande ouverture in G-dur van Johann Bernhard Bach gespeeld zal worden.

Daarna komt het koor aan bod in een vreugdevol a capella werk ‘Das ist meine Freude’ van Johann Ludwig Bach. Vervolgens gaan orkest en koor zich samenvoegen voor een uitvoering van cantate nummer 45 van Johann Sebastian Bach. Na de pauze staat onder andere cantate BWV 21, een imposante elfdelige dubbelcantate, op het programma waarin de zorgelijke delen in mineur gespeeld worden, gevolgd door de bevrijdende delen in majeur. Het NBC staat onder leiding van dirigent Benjamin Bakker.

Het concert in Groningen begint op 7 november om 15.00 uur. In Sappemeer begint het zaterdagavond om 20.15 uur. Meer informatie, en het kopen van kaartjes, kan op deze website.