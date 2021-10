Nieuwe tentoonstelling ‘Masterminds’ opent woensdag in Universiteitsmuseum

nieuws

Foto: Universiteitsmuseum

In het Universiteitsmuseum opent woensdagmiddag de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Masterminds’. Daarin wordt de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen verteld, van de oprichting in 1614 tot de Nobelprijs van Ben Feringa in 2016.

De tentoonstelling belicht onder meer het leven van Aletta Jacobs, de eerste vrouw die afstudeerde in Nederland. Ook de eerste vrouwelijke hoogleraar in Groningen, Tine Tammes, heeft een plek gekregen.

Daarnaast verbindt de tentoonstelling de allereerste elektrische auto van Sibrandus Stratingh uit 1834 met de ‘nano-auto’ van Ben Feringa. Ook ontdekken bezoekers wat Petrus Camper zo wereldberoemd maakte, en voor welke uitvinding Frits Zernike de Nobelprijs ontving. Ook kunnen bezoekers, met psychologische doe-het-zelf experimenten van Gerard Heymans, ervaren hoe wetenschap tot stand komt.

“Ik ben ontzettend trots op deze tentoonstelling”, zo stelt Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum. “We geven een rijk beeld van de indrukwekkende geschiedenis van onze universiteit. Voor iedereen die iets met wetenschap, of met Groningen heeft is dit een prachtige kans om kennis te maken met onze geschiedenis.”