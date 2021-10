Nieuwe Kerk laat kinderen meevaren op de Ark van Noach

nieuws

Foto: Nieuwe Kerk

Kinderen kunnen dit weekend in de Nieuwe Kerk tijdens een bijzondere kindervoorstelling meevaren op de Ark van Noach. De regie van de voorstelling is in handen van Jantine Landman.

Met Dierendag in aantocht leek het de Nieuwe Kerk leuk om op 2 en 3 oktober hierbij stil te staan doormiddel van de kindervoorstelling ‘de Ark van Noach’. Kinderen kunnen verkleed als dier, en in samenzijn van hun dierenknuffel, meevaren in de Ark. Zaterdagmiddag vond de eerste voorstelling plaats, zondagochtend om 10.30 uur is het tijd voor de tweede.

De organisatie omschrijft de voorstelling als volgt: “God is somber. De wereld is een puinhoop. De mensen maken alles op. Ze maken elkaar af. Ze maken er een zootje van. Dat was niet de bedoeling! Alleen Zijn vriend Noach is anders. Hij is eerlijk, aardig en rechtvaardig. God besluit opnieuw te beginnen. Hij geeft Noach opdracht een Ark te bouwen voor zijn familie en voor alle dieren. Als iedereen binnen is en de deuren dicht slaan gaat het regenen. En hoe! De hele aarde stroomt onder water. De Ark begint de drijven; stuurloos over het eindeloze water. Hoe loopt dat af?”

Bij de voorstelling spelen muziek en geluid een belangrijke rol. Op zondag is het mogelijk de voorstelling digitaal mee te beleven en terug te zien via kerkomroep.nl.