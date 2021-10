Nieuwe fietsroutes vanaf OV-hubs in Groningen

nieuws

De hubfiets bij P+R Hoogkerk - Foto via Provincie Groningen

De provincie heeft zestien nieuwe fietsroutes laten ontwikkelen, die starten op een hub en aansluiten op het fietsknooppuntennetwerk van Groningen. Twee van deze fietsroutes beginnen in de gemeente Groningen, bij het OV-knooppunt bij Hoogkerk.

De routes in Groningen variëren sterk in lengte. Zo is één van de twee routes vanaf de OV-hub bij Hoogkerk iets meer dan 23 kilometer lang. De andere route is ruim vijftig kilometer.

De fietsroutes zijn ontwikkeld door Routebureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen en het hub-programma. Met de routes willen de provincies Groningen en Drenthe fietsen in de provincie en via hubs stimuleren.