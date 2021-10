Nieuwe buitenruimte geopend bij familiehuizen UMCG: ‘Een prettig thuis in een intensieve en onzekere tijd’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Achter de twee familiehuizen van UMCG aan de Bloemsingel is vrijdagochtend een grote ‘familietuin’ geopend. De tuin biedt gezinnen een prettig thuis, tijdens de intensieve en onzekere tijd die ze doormaken. De families verblijven allen in deze huizen, omdat een gezinslid protonentherapie krijgt in het ziekenhuis.

De nieuwe familietuin werd geopend door wethouder Glimina Chakor. De beschermde tuin heeft, naast een beschermde en natuurlijke omgeving, een fietsenstalling en verschillende zitjes. In de nieuwe buitenplek kunnen gezinnen elkaar spontaan ontmoeten, maar zich ook terugtrekken.

Het ziekenhuis noemt de tuin een belangrijke ontwikkeling voor de gezinnen in de familiehuizen, zeker nu op de noordpunt van de Healthy Ageing Campus veel bouwwerkzaamheden gebeuren.