Nieuwe brochure adviseert eigenaren van karakteristieke panden

nieuws

Foto: Erfgoedloket Groningen

Het erfgoedloket Groningen en adviesorganisatie Libau hebben een brochure uitgebracht waarin eigenaren van karakteristieke panden kunnen lezen wat er wel en niet met hun gebouw mag gebeuren.

Steeds meer gebouwen in onze provincie hebben de status ‘karakteristiek’. Dat betekent dat ze niet mogen worden gesloopt zonder dat er een afweging is gemaakt of ze cultuurhistorische waarde hebben. Veel eigenaren hebben vragen over verduurzaming, restauratie en aardbevingsschade. Sinds een jaar krijgt het Erfgoedloket Groningen subsidie om hen bij te staan. In de brochure ‘Ruimte voor karakteristiek’ staat informatie voor deze eigenaren.

Van de bijna 2800 rijksmonumenten in de provincie Groningen staat iets meer dan de helft in het aardbevingsgebied. Daarnaast hebben de Groninger gemeenten 10 duizend karakteristieke panden aangewezen.