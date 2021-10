Nieuw speelplein in winkelcentrum Paddepoel geopend

Locoburgemeester Roeland van der Schaaf heeft in Winkelcentrum Paddepoel het vernieuwde speelplein geopend. Daarmee is het winkelcentrum een speeltoestel rijker.

Het speeltoestel staat op het vernieuwde speelplein in het overdekte winkelcentrum en is het middelpunt van de winkels. Ter ere van het vijftigjarige jubileum opende Roeland van der Schaaf het nieuwe speelplein. Van tevoren ging hij langs bij verschillende ondernemers, die in het winkelcentrum zitten.

“Het is erg mooi om te zien, dat sommige ondernemers al vanaf het begin van winkelcentrum Paddepoel hier zitten,” aldus van der Schaaf. Daarnaast ziet van der Schaaf wel een aantal punten waar in geïnvesteerd kan worden, zodat het winkelcentrum nog eens vijftig jaar mee kan. Zo benoemde hij dat het winkelcentrum qua looks misschien wel een vernieuwing kon gebruiken en dat hij graag ziet dat er meer diversiteit komt in de winkels.

Gelukkig hoefde van der Schaaf niet het hele stuk te lopen, maar werd hij met behulp van een treintje door het centrum gereden.