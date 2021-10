Nieuw online platform om toegankelijkheid bedrijven en voorzieningen te ontsluiten

nieuws

Foro via Marketing Groningen

De stichting zaVie, Marketing Groningen en het internetbureau Insiders hebben vrijdagochtend officieel de krachten gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe platform toegankelijkgroningen.nl. Daarmee moet de (digitale) toegankelijkheid van ondernemers en publieke voorzieningen in Groningen worden ontsloten.

De feestelijke gebeurtenis vond plaats in The Market Hotel aan de Grote Markt 31, in aanwezigheid van gedeputeerde Tjeerd van Dekken. De drie samenwerkende partijen willen zo breed mogelijk de toegankelijkheidsinformatie van ondernemers, activiteiten, bezienswaardigheden, erfgoed en (openbare)gebouwen in Groningen Stad en Ommeland voor de gebruiker beschikbaar te maken.

“De provincie vindt het belangrijk dat iedereen – met of zonder beperking – gebouwen, vrijetijdsvoorzieningen of andere locaties in de provincie Groningen kan bezoeken”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “De website is een mooie stap in de richting die er aan bijdraagt dat het voor iedereen vooraf duidelijk is, welke locatie toegankelijk is.”

Het project gaat van start met een werksessie in november. Vervolgens start de bouw van de digitale techniek in 2022 en naar verwachting worden in de zomer 2022 de eerste concrete resultaten zichtbaar.