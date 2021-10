Niet direct hulp voor overleden Poolse man bij Stadsstrand door ‘onduidelijke melding’

Hoewel er al om 22.40 uur een melding werd gedaan bij de hulpdiensten over de situatie van Pawel Stawiarz (37), werd hij pas aan het begin van de ochtend door de hulpdiensten gevonden. Welke kink in de communicatiekabel kostte Pawel het leven?



De Meldkamer Noord-Nederland bevestigt om 22.40 een melding te hebben ontvangen. Deze melding werd gedaan door Elizabeth Trojanek, de vrouw die woensdag een inzamelingsactie startte om het lichaam van Stawiarz terug naar Polen te laten brengen. Ze was zelf niet bij hem aanwezig.

“De centralist heeft vervolgens uitgebreid en adequaat uitvraag gedaan om de gezondheidstoestand en de locatie helder te krijgen”, zo stelt woordvoerder Brenda Beekhuizen namens de Meldkamer. “Maar doordat de melder zelf niet bij de patiënt was, kon deze niet goed uitleggen wat er aan de hand was. Dit maakte het voor de centralist moeilijk om in te schatten welke hulp er nodig was.”

Onduidelijke melding

De Meldkamer heeft vervolgens geprobeerd extra informatie te verkrijgen door iemand te bellen die bij Stawiarz aanwezig was. “Maar helaas was er niemand te bereiken”, vervolgt Beekhuizen. “In het algemeen geldt dat bij onduidelijke meldingen waarin er geen volledig beeld is van iemands gezondheidstoestand, niet direct met spoed een ambulance wordt gestuurd. In dit soort situaties is het gebruikelijk dat eerst de politie gevraagd wordt om poolshoogte te gaan nemen. De politie meldde enige tijd later dat er niemand is aangetroffen. Daarop is de melding afgesloten.”

‘Geen agent gezien’

Maar Trojanek stelt dat niemand een politieagent heeft gezien: “Ze weten waar deze jongens altijd zitten, altijd op dezelfde plek. De ambulance en de politie zijn niet gekomen. Om 01:00 uur ’s nachts hebben zijn vrienden nog geprobeerd om Pawel te reanimeren, maar zonder enig resultaat.” Rond 05:43 uur volgde opnieuw een telefoontje naar de Meldkamer, zo stelt Trojanek. “’s Ochtends om 08:00 uur ben ik naar het stadsstrand achter de DOT gegaan om te checken hoe het met Pawel ging. Ik trof vijf politieagenten en mensen in witte pakken bij de container. Pawel was volgens hen rond 02:00 uur overleden. Als de ambulance was gekomen zou dit allemaal niet zijn gebeurd.”

Agenten zochten mogelijk op verkeerde plek

De politieagenten waren wel op zoek, zo laat de dienst weten. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben ze Pawel en zijn vrienden gemist. “Agenten van het basisteam werd gevraagd bij de parkeergarage aan de Bloemsingel uit te kijken naar een mogelijk verwarde man die aan het schreeuwen was”, zo laat de politie weten. “Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben zorgvuldig aan beide zijden van de parkeergarage gezocht, zowel aan de Bloemsingel als aan het Boterdiep. Zij troffen daar op dat moment geen persoon aan die aan deze melding voldeed.”

Maar de politie laat vrijdagmiddag weten dat in de oorspronkelijke melding een tweede locatie werd genoemd, te weten het Stadsstrand. “De agenten zijn die avond niet op deze locatie geweest. In de melding bestond onduidelijkheid over zowel de persoon als over de locatie. De collega’s hebben gehandeld naar de instructie van de meldkamer en gezocht naar een man die in de war was.” Volgens de politie is de specifieke locatie waar Pawel maandag dood werd gevonden, een container aan de Bloemsingel, in de melding van zondagavond niet genoemd.

Meldkamer en politie betreuren situatie

De Meldkamer laat weten, ondanks dat die gewoon haar protocol heeft gevolgd, de situatie te betreuren, “Het is een verdrietige situatie dat de betrokken persoon die nacht is overleden. Ook de betrokken hulpverleners betreuren deze uitkomst ten zeerste. Zij zijn er in hun werk juist altijd op gericht om burgers goede en passende hulp te bieden.”

Ook de politie stelt het incident te betreuren en in goed contact te staan met de nabestaanden.

Extra geld doneeractie gaat naar vrienden van Pawel

De treurige situatie kende afgelopen donderdag toch één lichtpuntje voor de nabestaanden van Stawiarz. De inzamelingsactie van Trojanek leverde ruim tienduizend euro op, waardoor de familie van Stawiarz hem in Polen kan begraven. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de Poolse familie van Stawiarz. Na afhandeling van papierwerk, zal een Pools transportbedrijf het lichaam van Stawiarz naar zijn thuisland brengen, waar zijn familie hem zal begraven.

“De rest van het geld is voor de vrienden van Pawel”, vertelt Trojanek. “De familie vindt dat zij het verdienen. Zij waren bij hem in zijn laatste minuten. Zij kunnen nergens heen.” Trojanek heeft daarnaast nog één laatste boodschap: “Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen aan de inzameling, namens de familie en de kinderen van Pawel. We zijn erg blij!”