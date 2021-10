Nederlaag Martini Sparks tegen Den Helder Suns

sport

Foto: Martini Sparks

Martini Sparks heeft vrijdagavond ook de tweede wedstrijd in de Basketball League voor vrouwen verloren. Den Helder Suns was in Haren met 54-67 te sterk.

In het eerste kwart ging het gelijk op: 18-19. De Groninger vrouwen begonnen slecht aan het tweede kwart met veel balverlies en mislukte schoten. Aan het einde ging het wat beter zodat de schade enigszins beperkt bleef: 28-36.

Den Helder liep na rust in het derde kwart nog iets uit: 43-56. Martini Sparks probeerde in het laatste kwart terug te komen, maar de achterstand van 13 punten bleef op het bord staan: 54-67.

Den Helder Suns is door de winst voorlopig koploper en Martini Sparks is laatste.