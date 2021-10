NEC – FC Groningen wordt gespeeld in Nijmegen zonder publiek

nieuws

Het Goffertstadion in Nijmegen - Foto: Roger Veringmeier via Wikimedia Commons

De wedstrijd van NEC tegen FC Groningen, die voor komend weekend op het programma staat, wordt gespeeld in het Goffertstadion in Nijmegen zonder publiek. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

Het besluit is genomen na overleg met de gemeente Nijmegen en voetbalbond KNVB. De wedstrijden tegen de FC en tegen SC Heerenveen worden in ieder geval in een leeg De Goffert gespeeld. NEC heeft de afgelopen week gezocht naar een alternatieve speellocatie, maar dit bleek onhaalbaar. “Ik ben met acht locaties concreet in gesprek geweest”, laat Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, weten. “We zijn zelfs met stadions in Duitsland bezig geweest.” Maar om verschillende redenen bleek dit niet haalbaar.

Het stadion van NEC werd vorige week gedeeltelijk gesloten door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen nadat een deel van een tribune instortte tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Daarbij werd ook het speelveld tot verboden terrein verklaard. Het veld mag nu echter weer betreden worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat als er niemand op de tribunes zit, er geen enkel gevaar is voor spelers en staf.