NEC – FC Groningen mogelijk zonder publiek

sport

Het Goffertstadion in Nijmegen - Foto: Roger Veringmeier via Wikimedia Commons

De wedstrijd tussen NEC en FC Groningen wordt volgende week zondag mogelijk zonder publiek afgewerkt. Dat laat de club uit Nijmegen weten.

Afgelopen weekeinde stortte een tribune deels in tijdens de wedstrijd NEC – Vitesse. Daarbij vielen geen gewonden, maar het Goffertstadion moet wel gecontroleerd worden.

NEC kan vooralsnog geen ander stadion vinden waarin gespeeld kan worden. Daarom is spelen zonder publiek een serieuze optie meldt NEC: “Uiteraard is het spelen in een leeg stadion niet hetgeen wat de Nijmeegse voorkeur geniet. Desalniettemin liggen de stadions van de clubs waarmee N.E.C. nog in gesprek is allemaal op tenminste anderhalf uur rijden van Nijmegen. De club is zich bewust dat dit eveneens geen gewenste situatie is voor haar supporters en businessleden”.